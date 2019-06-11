سماعة بلوتوث مقاومة للماء من ألتيميت إيرز

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أطلقت شركة ألتيميت إيرز Ultimate Ears سماعة بلوتوث جديدة مقاومة لرذاذ الماء، أوضحت الشركة الأمريكية أن سماعتها Wonderboom 2 الجديدة تمتاز بوضع Outdoor Boost وتوفر صوت بجودة استريو.
وأشارت شركة ألتيميت إيرز أن السماعة اللاسلكية Wonderboom 2 الجديدة تأتي بارتفاع 104 ملم وقطر 95.3 ملم، ويقل وزنها بمقدار 5 غرام مقارنة بالموديل السابق، وتروج الشركة الأمريكية لسماعتها الجديدة من خلال صوت 360 درجة والمزيد من النغمات العميقة بفضل وضع Outdoor Boost.
وأضافت شركة ألتيميت إيرز أن فترة تشغيل البطارية تصل إلى 13 ساعة، كما أنها مقاومة لرذاذ الماء والأتربة وفقا لفئة IP67، وتمتاز باقتران استريو حقيقي وكسوة قماشية ملفتة للأنظار ثنائية الألوان.
وأعلنت شركة ألتيميت إيرز عن إطلاق سماعة البلوتوث Wonderboom 2 الجديدة باللون الأسود Deep Space Black والرمادي Crushed Ice والأحمر Radical Red والأزرق Bermuda Blue والوردي Just Peach مع نهاية يوليو المقبل..، ولم يتم الإفصاح عن أية بيانات بشأن أسعار سماعة البلوتوث الجديدة في أسواق المنطقة العربية.
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