وظائف إدارية بشركة الاتصالات السعودية في الرياض والدمام

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومدينة الدمام، بمسمى (المدير المناوب Duty Manager)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- المدير المناوب (Duty Manager) (الرياض).

2- المدير المناوب (Duty Manager) (الدمام).

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

2- يفضّل حصوله على شهادة في السلامة والأمن.

3- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/06/10م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/06/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

