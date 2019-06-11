وظائف إدارية بشركة الاتصالات السعودية في الرياض والدمام

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومدينة الدمام، بمسمى (المدير المناوب Duty Manager)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- المدير المناوب (Duty Manager) (الرياض).
2- المدير المناوب (Duty Manager) (الدمام).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
2- يفضّل حصوله على شهادة في السلامة والأمن.
3- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/06/10م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/06/20م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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