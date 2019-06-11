القوات الخاصة للأمن والحماية تعلن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة جندي

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أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي)، للتعيين عليها في (منطقة تبوك)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الرتبة العسكرية:

– جندي.

مكان العمل:

– منطقة تبوك.

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المؤهل المطلوب:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن لا يقل عمر المتقدم عن (17)عاماً ولا يزيد عن (30)عـاماً حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب وعلى أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

4- أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

5-أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أُنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفاً في جهة حكومية.

6- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

7- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

9- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم غداً الثلاثاء بتاريخ 1440/10/08هـ الساعة 10:00 صباحاً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/10/12هـ الساعة 10:00 صباحاً.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:اضغط هنا

