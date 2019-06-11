كلية المسجد النبوي تعلن مواعيد التسجيل للطلاب والطالبات

أعلنت وحدة القبول والتسجيل في كلية المسجد النبوي، بدء التسجيل الإلكتروني للعام الدراسي 1440-1441هـ، الذي سيبدأ في الرابع من ذي القعدة المقبل عبر موقع الكلية.

وأوضحت الوحدة أن التسجيل للطلاب سيكون في خمسة أقسام علمية؛ هي: «القرآن وعلومه، والشريعة، والسنة وعلومها، والعقيدة، واللغة العربية»، فيما يقتصر التسجيل في قسم الطالبات على قسم الشريعة.

وحددت الكلية سبعة شروط للقبول؛ هي: أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وحسَن السيرة والسلوك، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية، ويكون لائقًا طبيًّا، وأن يصدر الموظف موافقة بالدراسة من مرجعه، وأن يكون سعودي الجنسية أو حاصلًا على إقامة نظامية، وألا يكون قد سبق طي قيده من الكلية أو جامعة أخرى.

كما أوضحت الكلية شروط القبول الخاصة بالأقسام كالتالي:

قسم الشريعة: حفظ 15 جزءًا من القرآن الكريم حفظًا متقنًا من سورة الكهف إلى سورة الناس.

قسم السنة وعلومها: حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

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قسم القرآن وعلومه: حفظ 15 جزءًا من القرآن الكريم حفظًا متقنًا من سورة الكهف إلى سورة الناس، وإتقان تلاوة القرآن الكريم كاملًا.

قسم العقيدة: حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

قسم اللغة العربية: حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

يذكر أن كلية المسجد النبوي كلية علمية شرعية افتتحت في 16 شوال العام 1431هـ الموافق 25 سبتمبر عام 2010م، وتقع داخل أروقة المسجد النبوي الشريف، ويُمكن لطلبة العلم الحاصلين على الشهادة الثانوية من مواصلة دراستهم الجامعية في أحد أقسامها دون اشتراط سن معينة.

وتتنوع أهداف أقسام الكلية؛ حيث يعنى قسم الشريعــة بالفقه الإسلامي وأصوله وتأهيل المختصين بالفقه ومجالاته ومقاصده ليتم تطبيقها على الواقع؛ للإسهام في خدمة المجتمع المحلي والعالمي. أما قسم القرآن الكريم وعلومه فيركز على العناية بكتاب الله -عز وجل- حفظًا وتفسيرًا، وتأهيل طلبة علم متمكنين من القرآن وعلومه، والإلمام بالعلوم الشرعية الأخرى خدمةً للمجتمع المحلي والعالمي.

وأما قسم السنة وعلومها فمهمته العناية بالسنة النبوية وعلومها، وخدمتها، والمحافظة عليها، وتأهيل العلماء المتمكنين في مجال السنة النبوية وعلومها، مع الإلمام بالعلوم الشرعية الأخرى؛ خدمةً للمجتمع المحلي والعالمي. ويُعنَى قسم اللغة العربية بلغة القرآن الكريم الخالدة وآدابها، لتكون مفرداتها لغة رائدة عند المجتمع، وتأهيل المختصين باللغة العربية وآدابها وعلومها خدمةً للمجتمع المحلي والعالمي. ويركز قسم العقيدة على العناية بالعقيدة الصحيحة وبيان بطلان العقائد المنحرفة وتأهيل علماء مختصين لبث العقيدة الوسطية الصحيحة.