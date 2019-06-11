متحدث الأرصاد: قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة من اختصاص «وزارة العمل»

أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، هو من اختصاص وزارة العمل.

ووفق ما جاء بالحساب الرسمي لهيئة الأرصاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإنه يشترط أن تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية، من أجل إيقاف العمل.

وأشار متحدث الأرصاد، إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر مع جميع القطاعات المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الجوية المطلوبة على مدار الساعة، وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرًا للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي على البحر الأحمر.

كما أشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الطقس سيكون حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها.

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك توقعات بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة» قد تمتد إلى الطائف.