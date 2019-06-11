إنفوجراف.. «هدف» يوضح شروط الانضمام لبرنامج أكاديمية القيادة

أعلن صندوق دعم الموارد البشرية «هدف»، اليوم الثلاثاء، شروط الانضمام لبرنامج أكاديمية هدف للقيادة للإعداد وتطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، موضحًا أنّ هذا البرنامج متاحٌ للجنسين.

ونشر الحساب الرسمي للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنفوجرافًا تضمَّن هذه الشروط، التي تتمثّل في أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وأن يكون لديه خمس سنوات خبرة علمية على الأقل، وإتقان اللغة الإنجليزية، والحصول على شهادة بكالوريوس على الأقل، والحصول على خبرة في الإشراف أو الإدارة (لا تقل عن سنتين).

وتمرّ مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي، للقيادات الواعدة في القطاع الخاص، من خلال أكاديمية «هدف للقيادة »، بخمس مراحل، تشمل التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع المشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمَّن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

وتهدف أكاديمية «هدف» للقيادة التي أطلقها الصندوق مؤخرًا، إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة؛ دعمًا للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار.