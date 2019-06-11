«الأمن السيبراني» يُحذر مستخدمي سامسونج من اختراق خصوصيات أجهزتهم

طالب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مُستخدمي هواتف «سامسونج» بتحديث هواتفهم.
وحذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من ثغرات في تحديثات أنظمة هواتف سامسونج تتسبب في الكشف عن معلومات المستخدمين للأجهزة.
وأشار إلى أن المهاجم يتمكن من استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: الكشف والإفصاح عن المعلومات الموجودة بالأجهزة، والتقليل من أداء الأجهزة، والتقليل من سعة الذاكرة المتوافرة في الأجهزة، وتمكن الثغرات التطبيقات غير المصرح لها من الحصول على المعلومات المدخلة من قبل المستخدمين وتغييرها.
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، مشيرًا إلى أن سامسونج أصدرت توضيحًا للتحديثات على الرابط: https://security.samsungmobil.com/securityupdate.smsb.
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