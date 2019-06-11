تنبيه من «الأرصاد» وتوجيه من «الدفاع المدني» حول «طقس نجران»

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، حسب وكالة الأنباء السعودية، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة لمرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة، قد أصدرت تقريرًا في وقتٍ سابق؛ بشأن طقس اليوم الثلاثاء، توقَّعت فيه نشاطًا في الرياح السطحية مثيرًا للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي على البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ الطقس سيكون حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها، مع توقعات بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة» قد تمتد إلى الطائف.