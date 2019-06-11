مبتعث سعودي يحصل على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في نيوزيلندا

حصل المبتعث السعودي في نيوزيلندا فهد بن حمد الغشام، على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال اللغويات التطبيقية لعام 2018. وحرصت الملحقية الثقافية السعودية في نيوزيلندا، على تهنئة المبتعث فهد على الجائزة، وقالت، في بيان اطلعت عليه «عاجل»: «يسر الملحقية أن تهنئ المبتعث/فهد بن حمد الغشام، وتبارك له حصوله على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال اللغويات التطبيقية لعام 2018م من جمعية اللغويات التطبيقية بنيوزيلندا.. وترجو له ولجميع المبتعثين والمبتعثات دوام التوفيق والنجاح».

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