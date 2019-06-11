السجون تسلم الفروقات المالية المستلمة عن طريق الخطأ لأصحابها

سلَّمت المديرية العامة للسجون، أول شيك بالفروقات المالية التي تم استلامها عن طريق الخطأ.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تفاعلاً مع بعض المستخدمين لمبادرة «فُرِجَتْ» ممن سددوا أكثر من المبالغ التي ينوون سدادها عن طريق الخطأ، وبعد التحقق من عملياتهم، سلمت المديرية العامة للسجون أول شيك بالفروقات المالية المستلمة بالخطأ.

كانت مبادرة «فرجت» ساهمت في إطلاق سراح 467 سجينًا، بعد سداد ما قيمته 30 مليونًا و143 ألفًا و134 ريالاً، وصنفت المفرج عنهم على (14 سجينًا من الحدود الشمالية، و11 من حائل، و28 مستفيدًا من القصيم، و84 من الرياض، و67 من الشرقية، إضافة إلى ستة من الجوف، و31 من تبوك، و16 من المدينة المنورة، و163 من مكة المكرمة، إضافة إلى 15 فردًا من الباحة، و23 من عسير، وأخيرًا 20 سجينًا من جازان).

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العميد أيوب بن نحيت، قال إن هناك طرقًا لمعرفة سبب الديون للمسجونين ضمن مبادرة «فرجت»، وأنه ليس تلاعبًا ولا إسرافًا، لتتاح أسماؤهم لمن يرغب السداد عنهم.

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وأوضح أنه تُحدد قوائم السجناء المستحقين للاستفادة من «فُرجت» وفق إجراءات نظامية مبنية على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، والتأكد من أن الدين ليس بسبب تلاعب أو إسراف، وأن قوائم السجناء على «أبشر»، تضم من ليس لهم سوابق في قضايا مالية.

وأضاف أن المتلاعبين والمسرفين من النادر توقفهم عن تكرار أخطائهم، وقد يجد بعضهم نفسه في السجن أكثر من مرة بسبب قضاياه المالية، لكننا نسعى إلى تطوير الإصدار الثاني لـ«فرجت» بحيث تشملهم الخدمة مع ذكر أسباب ديونهم.

وأشار إلى أن هدف «فرجت» هو تعريف فاعلي الخير بالحالات التي لا يعلمون عنها، ولا عن قضاياها، ما يجعل جهود ذويهم في جمع الأموال للسداد محدودة وغير مدعومة بما يعزز ثقة الناس فيهم، محذرًا من الاستجابة للدعوات الخاصة خارج “أبشر” والتي لا يمكن التحقق منها.