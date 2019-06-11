السعودية اليوم / بلدية صبيا تسخر جهودها لفتح الطرق المقفلة جراء هطول الأمطار



صبيا 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

باشرت بلدية محافظة صبيا أعمال فتح الطرق المقفلة وتنظيفها من الأتربة والأحجار وسحب المياه المتجمعة في الشوارع والطرق جراء هطول الأمطار التي هطلت مساء أمس، على المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها وسخرت جميع إمكاناتها من معدات وآليات.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المكلف الدكتور موسى محمد السبعي، أن قسم الطوارئ والأزمات بالبلدية قام بتهيئة المعدات اللازمة لمسح وتمهيد وفتح طرق المتضررة والتي شملت قرى مشلحة، والوجية، والمبروق، وطناطن، وأبو حتاره، وحلة مرعي، وأزيحت العوالق والعقوم التي خلفتها الأمطار لتسهيل حركة مرور المركبات بها بعد جريان الأودية وانقطاع الطرق عن تلك القرى.

وأكد الدكتور السبعي جاهزية واستعداد البلدية بشكل كامل للتعامل مع مثل هذه الحالات المطرية الطارئة والمتوقعة حسب تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة للأمطار في منطقة جازان، مشيداً بدور وجهود الفرق الميدانية وبإشراف من إدارة الخدمات في البلدية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة المواطنين.

// انتهى//

10:36ت م

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