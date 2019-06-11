السعودية اليوم / مدير الدفاع بمنطقة حائل يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة



حائل 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز العضاض أمس، عددا من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم .

وقدم اللواء العضاض التهنئة للضباط المترقين, متمنياً لهم مزيداً من التوفيق، وأن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.

من جهتهم عبّر الضباط عن سعادتهم واعتزازهم بهذه الترقية, سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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10:34ت م

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