السعودية اليوم / التدريب التقني ضمن أفضل 15 جهة أسهمت في رفع مؤشر النضج للخدمات الحكومية

الرياض 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

تصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجهات الحكومية التي أسهمت في رفع المؤشر الإجمالي ضمن أفضل 15 جهة حكومية.

جاء ذلك في تقرير نضج الخدمات الحكومية لعام 2019م، الصادر من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر".

وبلغت نسبة تحسن مؤشر النضج لجميع الخدمات الرقمية الحكومية 72.38%، في إشارة إلى تطور الخدمات الرقمية الحكومية في المملكة.

وقدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العديد من الخدمات الالكترونية لتسهيل الإجراءات وإحداث نقلة نوعية بعد إطلاقها لهويتها الجديدة، التي حملت عدة مبادرات تطويرية سعياً منها لتقديم خدمة أفضل وجودة عالية لخدمة المتدربين في منشآتها التدريبية المنتشرة بجميع مناطق المملكة, إضافة إلى تحسين خدمات التدريب الأهلي وغيرها.

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يذكر أن مؤشر النضج للخدمات الرقمية الحكومية يعد أداة لتقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الرقمية للجمهور، وهو أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في برنامج التحول الوطني.

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