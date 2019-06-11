السعودية اليوم / جمعية تكافل بمحافظة بدر تقيم حفل المعايدة



ينبع 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

أقامت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام فرع محافظة بدر أمس، حفل المعايدة السنوي الثالث لأبناء الجمعية من البنين والبنات، بحضور محافظ بدر خالد بن عبدالله الضويان، ومشاركة أكثر من 120 يتيماً من الأبناء والبنات بمختلف مراحلهم الدراسية.

وتبادل الجميع التهاني بمناسبة العيد السعيد , كما تم توزيع جوائز الفائزين في المسابقة القرآنية الرمضانية الثالثة وعيديات للأيتام.

// انتهى //

09:47ت م

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