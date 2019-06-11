السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا يلتقي رئيس مجلس العلماء الإندونيسي



جاكرتا 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، اليوم معالي رئيس مجلس العلماء الاندونيسي الدكتور معروف أمين سفير ،وذلك بمقر المجلس في العاصمة جاكرتا .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الإسلامية المتميزة بين المملكة وجمهورية اندونيسيا .

// انتهى //

09:44ت م

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