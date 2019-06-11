السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده



جدة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:38ت م

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جدة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:38ت م0015

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