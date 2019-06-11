السعودية | توضيح هام من «حساب المواطن» بشأن أسعار البنزين والكهرباء

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم تعويض المستفيدين عن رفع أسعار البنزين من خلال الدعم المُقدّم، الذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي.

وكان أحد المواطنين وجه استفسارا للبرنامج عبر حساب خدمة العملاء بشأن تغطية الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء.

ورد الحساب قائلا: “يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المُقدّم، الذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية”.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن أودع أمس الاثنين، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري.