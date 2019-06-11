ليلة حافلة وجمهور غفير يضيء مسرح مركز الملك فهد الثقافي بأول أيام فعاليات ليالي العيد

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتواصل فعاليات “ليالي العيد” في مركز الملك فهد الثقافي وسط حضور متميز وفعاليات وأنشطة رائعة، يقدمها مركز الملك فهد الثقافي ضمن برامج المركز لعام 2019م حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي ومن ثم شاركت فرقة لمسة بأداء العرضة السعودية تبعها فقرات شعرية متنوعة ومن أرض الجنوب أرض الفنون تميز لون الخطوة وسط تفاعل الجمهور.

ومن الفقرات المعدة لهذه الفعاليات الحفل الغنائي بقيادة المايسترو إبراهيم الموجي ومن أداء الفنانين المتميزين تركي الجازع سعيد السعد محمد أوليا، حيث قدموا العديد من الأغاني المتميزة بأداء فريد واختتموا الحفل الغنائي بأغنية وطنية جماعية (الله الأول).

Advertisements

ومن الأنشطة الأخرى تواجد مسرح الطفل ومسابقات الأطفال لتوفير جميع وسائل الترفيه للحضور.

ولقيت الفعاليات إعجاب الزوار بطابعها المتنوع لكافة الفئات العمرية والجدير بالذكر توفير جميع احتياجات الزوار من عربات الأطعمة والمشروبات وغيرها في موقع الحفل وسوف يكون اليوم الثلاثاء بمشيئة الله اليوم الثاني والأخير لفعاليات ليالي العيد بمركز الملك فهد الثقافي وسوف تفتح أبواب الدخول من الخامسة عصراً حتى الثانية عشرة مساءً والدخول مجاني للجميع، وكذلك توجد مقاعد مخصصة للنساء ومن المتوقع ازدحام الزوار خلال الساعات الأولى من الحفل.