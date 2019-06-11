أسعار النفط ترتفع مجدداً في آسيا

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم في آسيا، لكنّ المحللين يرون أن الخلافات التجارية الصينية الأمريكية تؤثر على الأسعار.

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وحوالي الساعة 03,25 بتوقيت جرينتش، سجل سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو، ارتفاعاً قدره 29 سنتاً ليبلغ سعره 53,55 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أغسطس، فقد ارتفع 18 سنتاً إلى 62,47 دولار.