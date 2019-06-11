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فيديو.. كيف تستفيد المملكة سياسيًّا واقتصاديًّا من زيارة بوتين؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المحلل السياسي مبارك العاتي، أن العلاقة بين المملكة وروسيا وصلت إلى مرحلة من الرضا التام بين العاصمتين، كما وصلت إلى درجات من المتانة التي يمكن الاعتماد عليها في العديد من مراحل العمل السياسي.
وأضاف العاتي خلال تصريحات إلى برنامج “الآن” الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة إكسترا نيوز المصرية، تعليقًا على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، أن روسيا بدأت تمثل اليوم قوة وثقل على المستوى الدولي، كما أن لها تأثيرًا على الساحة العربية، وثمة أوضاع اقتصادية خاصة بين الرياض وموسكو، منها أن البلدين يسيطران على سوق النفط، كما أن المملكة تنتظرها آفاق رحبة في قطاع الغاز.
ولفت إلى أن هناك اتفاقيات عديدة تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موسكو، وهو ما سيساعد المملكة أيضًا في قطاعات عديدة منها البتروكيماوية، كما أن زيارة بوتين ستنقل العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب ليتخلص العمل العربي من مرحلة الحليف الأوحد في المنطقة.
وتابع العاتي أن المملكة توقن بأن الاقتصاد هو درع العمل السياسي، وإقامة علاقات مميزة مع روسيا سيكون تقوية للقرار الاقتصادي والسياسي السعودي، خاصة وأن المملكة تملك مقومات وثروات اقتصادية عديدة.
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