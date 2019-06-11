الفالح لوكالة تاس الروسية: هناك خلاف في موسكو حول أسعار النفط

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، إن روسيا هي الدولة الوحيدة المصدرة للنفط التي لم تقرر بعد ضرورة تمديد اتفاق الإنتاج بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام.

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وحسبما أفادت وكالة الأنباء تاس الروسية، الاثنين، فإن هناك خلافاً واضحاً في وجهات النظر بين الجانبين حول مدى أهمية الاستمرار في تلك التخفيضات الإنتاجية.

خلاف داخلي في موكسو

وأضاف الفالح الذي يزور موسكو في الوقت الحالي لإجراء محادثات مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، أنه كان هناك خلاف واضح في روسيا بشأن ما إذا كان سيُمد الاتفاق في اجتماع فيينا خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع: “لذلك، أعتقد أن موسكو هي الدولة المتبقية التي لم تقرر ذلك بعد”، مشيرًا إلى أنه سينتظر نتائج القرارات الروسية في هذا الصدد”.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال حواره مع وكالة الأنباء الروسية: “من الواضح أن هناك نقاشًا داخل البلاد حول الحجم الدقيق الذي ينبغي أن تصدره روسيا في النصف الثاني”.

وقال الفالح: قد تكون هناك فرصة أخرى هذا الشهر لمناقشة الصفقة مع نوفاك في قمة مجموعة العشرين في اليابان قبل الاجتماع مع أوبك.

حسابات روسية خاصة

وكان لذلك الموقف عدد من المؤشرات التي ظهرت من خلال تصريحات المسؤولين، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أكد خلال الأسبوع الماضي، أن روسيا ومنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، قد اختلفتا حول ما يشكل سعرًا معقولًا للنفط، لكنهما سيتخذان قرارًا مشتركًا في اجتماع السياسة.

ومن جانبه، حذر إيجور سيتشين المدير التنفيذي لشركة روسنفت، من تمديد الاتفاق، قائلاً إن “الصفقة تشكل تهديدًا إستراتيجيًا لموسكو لأنها قد تسمح للولايات المتحدة بالحصول على حصتها في السوق”.