فيديو.. مزارع يتفاجأ بخروج الأفاعي بمزرعته في الدلم بسبب الحرارة

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - الدلم

وثق مزارع مقطع فيديو، من داخل مزرعته بالدلم، محذرًا من خروج الزواحف والأفاعي والحيات؛ بسبب الارتفاع في درجات الحرارة الذي تشهده بعض مناطق المملكة.

وظهر المزارع في المقطع، ممسكًا بأفعى ضخمة، طولها يوازي المترين تقريباً، بعدما تمكن من اصطيادها.

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وأوضح أنه تمكن من قتل الأفعى، كما نصح أصحاب المزارع بضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الأوقات من العام.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، اليوم الثلاثاء.