المملكة تتقدم 4 مراكز في أولمبياد آسيا والباسفيك وتحقق 7 ميداليات و3 شهادات تقدير

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - واس

حققت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، 7 ميداليات و 3 شهادات تقدير، خلال مشاركتها في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2019 في دورته الحادية والثلاثين، بمشاركة 41 دولة و 359 طالباً وطالبة.

وحصلت المملكة خلال مشاركتها التاسعة على التوالي على 3 ميداليات فضية، و 4 ميداليات برونزية، و 3 شهادات تقدير، حيث فاز الطلاب أسعد حامد من تعليم جدة، ومحمد الشهري من تعليم الرياض، ونواف الغامدي من تعليم الشرقية، بـ 3 ميداليات فضية، وفاز بالميداليات البرونزية الطلاب خالد العجران من تعليم الرياض، ومروان خياط وخالد الجابري من تعليم مكة المكرمة، وعمر حبيب الله من تعليم ينبع الصناعية، فيما حصلت الطالبة غدير داغستاني من تعليم جدة، والطالبة ثناء خالد من تعليم ينبع، والطالب أحمد البحراني من تعليم الشرقية، على شهادات التقدير.

وشاركت المملكة في المسابقة بفريق مكون من 10 طلاب وطالبات، وحقق الفريق السعودي المركز الـ 18 من بين 41 دولة، متقدما 4 مراكز عن العام السابق 2018، الذي كان 22 من 39 دولة مشاركة، ومجموع ميداليات هذا العام 2019م، ( 7 ) ميداليات مقارنة مع ميداليات العام الماضي 2018م ( 3 ) ميداليات.

ويعكس هذا الإنجاز النتائج الفعلية والجهود المتضافرة بين “موهبة” وشركائها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ماضية بعزيمة صادقة على رفع مكانتها، وجعلها من بين الـ 20 إلى الـ 30 دولة الأولى تعليماً وتأهيلاً في العالم.

وهنأ معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، الوطن بهذا الإنجاز، وجميع الطلبة الفائزين وأسرهم ومعلميهم، وكل من ساهم في دعمهم ومساندتهم، حاثاً جميع الموهوبين على مواصلة التميز والإبداع لتأخذ المملكة موقعها اللائق في مصاف الدول المتقدمة؛ من خلال الاحتكاك والمشاركة في مثل هذه المسابقات الدولية الرائدة، مشيداً بما يمتلكه طلاب وطالبات المملكة من قدرات فائقة، أكدها تحقيقهم العديد من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة تمثيلاً يليق بمكانتها، الأمر الذي سيسهم في بناء مستقبل الوطن.

يذكر أن أولمبياد آسيا والمحيط الهادئ للرياضيات انطلقت عام 1989م؛ لتشجيع طلاب مدارس الموهوبين على اكتشاف المواهب في علوم الرياضيات في جميع بلدان آسيا والمحيط الهادئ.

وتعقد المسابقة على يومين؛ الأول للدول المشاركة من الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، والثاني للدول المشاركة من غرب المحيط الهادئ وآسيا.