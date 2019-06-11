وظائف تقنية شاغرة في شركة علم بالرياض

2019-06-11

متابعات الخليج 365- الرياض

أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة تقنية شاغرة للرجال، بمجال البرمجة بلغة الجافا، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُهندس برمجة لغة الجافا – تكامل المنتج).

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واشترطت درجة البكالوريوس في الهندسة أو العلوم – وخبرة من سنتين إلى أربع سنوات في تطوير تطبيقات الويب JEE باستخدام تقنيات مثل JSP وServlets وStruts وJSF وSpring MVC وAJAX وJava وOOPS ومفاهيم EJB وJMS وJDBC وJQuery وWeb Services وSpring Framework وHibernate، تطوير قاعدة البيانات ويفضّل MS SQL Server.

وأضافت الشركة أنه يمكن معرفة المزيد عن الوظائف والشروط المطلوبة من خلال الرابط التالي (هنــا).