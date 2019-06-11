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فيديو.. مواطن يرصد وصول الحرارة لـ55 درجة مئوية في المجمعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو متداول، وثّقه أحد المواطنين بجانب لوحة إلكترونية على أحد طرق محافظة المجمعة التابعة لإمارة منطقة الرياض؛ سجّلت درجة حرارة عالية جداً مع دخول فصل الصيف.
ووثّق متابعات الخليج 365 مقطع الفيديو، ظهر أول أمس، حيث ظهرت درجة الحرارة على شاشة اللوحة الإلكترونية وقد سجّلت 55 درجة مئوية.
ومع دخول فصل الصيف، تسجّل المملكة وبعض دول الخليج العربي درجة حرارة عالية وغير مسبوقة في المنطقة العربية.
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