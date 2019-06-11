نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440 | الآن الاستعلام والاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي...

نستعرض معكم نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 ولم شمل الأسر السعودية من خلال رابط موقع نتيجة حركة النقل الداخلي وذلك للمعلمات والمعلمين بكافة مناطق المملكة السعودية، ويمكن معرفة نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، بعدما تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل وزارة التعليم السعودية، وتشغل نتيجة النقل الداخلي 1440 قطاع عريض من معلمي المملكة، وتجدر الإشارة أنه يمكن التعرف على نتائج الحركة من خلال نظام نور المركزي.

ويتم الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي برقم الهوية الوطنية للمعلمات والمعلمين، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم بالمملكة السعودية تعمل جاهدة على لم شمل الأسر السعودية، حيث تقرر اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 في 25 شعبان، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم مهلة للاعتراض على نتيجة الحركة، لذل فقد تقرر اعتماد الحركة بعد الانتهاء من فحص الاعتراضات على الحركة.

طريقة وخطوات إدخال رغبات النقل الداخلي 1440 عبر نظام نور

ويمكن الاعتراض على حركة النقل الداخلي طبقا للجدول الزمني المقرر، وذلك لمن لم تتحقق رغبته في حركة النقل، وذلك بعد صدور حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين والمعلمات، هذا وقد أظهرت الإحصاءات الخاصة بالراغبين والذين تقدموا لحركة النقل الخارجي 1440 بلعت نسبتهم 27%، وهذا يعتبر أعلى معدل للمتقدمين لحركة النقل الخارجي في تاريخ المملكة، فقد قدمت وزارة التعليم الدليل الإرشادي لإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي التفاصيل من خلال الرابط التالي:

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رابط إدخال الرغبات – لم الشمل

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طريقة الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1440

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات من خلال رابط نظام نور المركزي الإلكتروني، ويتم ذلك باتباع بالخطوات التالية:-