محمد بن مسعود - الدمام - كذلك وسيط التأجير إلكترونياً .. لإبداء المرئيات حولها من 11 إلى 25 يونيو طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً. وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:[email protected] وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa هيئة النقل العام تطرح مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11 طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً. وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:[email protected] وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa Advertisements 11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 09:40 AM كذلك وسيط التأجير إلكترونياً .. لإبداء المرئيات حولها من 11 إلى 25 يونيو كذلك وسيط التأجير إلكترونياً .. لإبداء المرئيات حولها من 11 إلى 25 يونيو طرحت هيئة النقل العام، اليوم الثلاثاء، مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط #تأجير_السيارات ووسيط التأجير إلكترونياً. وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر": يسرنا تلقي آرائكم ومقترحاتكم حيالها من 11 - 25 يونيو 2019م عبر الإيميل:[email protected] وأضافت: للاطلاع على كامل المشروع، فضلاً زيارة موقع الهيئة على الرابط: https://pta.gov.sa ، هيئة النقل العام تطرح مسودة شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ،

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