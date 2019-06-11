، سقط في طريقه لـ "العسل" .. طائرة الأمن تنقل "خمسيني الحيط" بعد ليلة مضنية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شاركت طائرة الأمن العام في عملية إنقاذ وإخلاء المواطن الخمسيني الذي كان قد سقط أمس من منحدر صخري بمنطقة جبلية وعرة في منطقة تُعرف باسم "الحيط" بمركز الشفا السياحي، التي تبعد عنه نحو 20 كم؛ حيث تمّ تصعيده ونقله بالطائرة إلى المُستشفى حياً -ولله الحمد-، سوى تعرُّضه لبعض الإصابات نتيجة سقوطه.
وكانت فرق إنقاذ الدفاع المدني قد حضرت وبذلَ رجالها جهوداً عالية في سبيل الوصول إلى المواطن المُصاب في موقع سقوطه، ونظراً لوعورة المنطقة تعذّر ذلك وظلوا في الموقع، برفقة فريق "أركان" التطوعي والمتخصّص في مجال البحث والإنقاذ والتوعية من الأخطار والكوارث تحت مظلة الدفاع المدني السعودي، وبشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل، حيث هو الآخر كان قد تلقى بلاغاً بذلك.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، ونشرتها في حينه، فإن المواطن الخمسيني كان برفقة مجموعة من أقاربه مساء أمس الإثنين راغباً التوجّه نحو منحل عسل في منطقة الحيط بتهامة مركز الشفا السياحي بالطائف، وبدأ في حينها رجال الدفاع المدني الذين وردهم البلاغ من أقاربه المرافقين له في التوجّه نحوه بهدف تصعيده من موقع سقوطه للأعلى، حيث شاركهم فريق "أركان" التطوعي للإنقاذ، وبذلوا جهوداً مُضنية من حيث التسلق والوصول إليه في مسافة استغرقت أكثر من ساعتين رغم الظلام الذي دهمهم ليلة أمس، إلا أنهم واجهوا صعوبة في ذلك كون المنطقة وعرة؛ ما استُدعي مُشاركة طائرة الأمن العام حين استكمالهم المهمة فجر اليوم الثلاثاء، حيث تمّ تصعيده وإخلاؤه بطائرة الأمن العام التي نقلته إلى المستشفى بعد تعرُّضه لإصاباتٍ من جرّاء سقوطه.
سقط في طريقه لـ "العسل" .. طائرة الأمن تنقل "خمسيني الحيط" بعد ليلة مضنيةفهد العتيبي الخليج 365 2019-06-11
شاركت طائرة الأمن العام في عملية إنقاذ وإخلاء المواطن الخمسيني الذي كان قد سقط أمس من منحدر صخري بمنطقة جبلية وعرة في منطقة تُعرف باسم "الحيط" بمركز الشفا السياحي، التي تبعد عنه نحو 20 كم؛ حيث تمّ تصعيده ونقله بالطائرة إلى المُستشفى حياً -ولله الحمد-، سوى تعرُّضه لبعض الإصابات نتيجة سقوطه.
وكانت فرق إنقاذ الدفاع المدني قد حضرت وبذلَ رجالها جهوداً عالية في سبيل الوصول إلى المواطن المُصاب في موقع سقوطه، ونظراً لوعورة المنطقة تعذّر ذلك وظلوا في الموقع، برفقة فريق "أركان" التطوعي والمتخصّص في مجال البحث والإنقاذ والتوعية من الأخطار والكوارث تحت مظلة الدفاع المدني السعودي، وبشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل، حيث هو الآخر كان قد تلقى بلاغاً بذلك.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، ونشرتها في حينه، فإن المواطن الخمسيني كان برفقة مجموعة من أقاربه مساء أمس الإثنين راغباً التوجّه نحو منحل عسل في منطقة الحيط بتهامة مركز الشفا السياحي بالطائف، وبدأ في حينها رجال الدفاع المدني الذين وردهم البلاغ من أقاربه المرافقين له في التوجّه نحوه بهدف تصعيده من موقع سقوطه للأعلى، حيث شاركهم فريق "أركان" التطوعي للإنقاذ، وبذلوا جهوداً مُضنية من حيث التسلق والوصول إليه في مسافة استغرقت أكثر من ساعتين رغم الظلام الذي دهمهم ليلة أمس، إلا أنهم واجهوا صعوبة في ذلك كون المنطقة وعرة؛ ما استُدعي مُشاركة طائرة الأمن العام حين استكمالهم المهمة فجر اليوم الثلاثاء، حيث تمّ تصعيده وإخلاؤه بطائرة الأمن العام التي نقلته إلى المستشفى بعد تعرُّضه لإصاباتٍ من جرّاء سقوطه.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
09:37 AM
تعرَّضَ لإصابات وجهود كبيرة بذلها أفراد "المدني" و"أركان" و"اجتماعية السيل"
شاركت طائرة الأمن العام في عملية إنقاذ وإخلاء المواطن الخمسيني الذي كان قد سقط أمس من منحدر صخري بمنطقة جبلية وعرة في منطقة تُعرف باسم "الحيط" بمركز الشفا السياحي، التي تبعد عنه نحو 20 كم؛ حيث تمّ تصعيده ونقله بالطائرة إلى المُستشفى حياً -ولله الحمد-، سوى تعرُّضه لبعض الإصابات نتيجة سقوطه.
وكانت فرق إنقاذ الدفاع المدني قد حضرت وبذلَ رجالها جهوداً عالية في سبيل الوصول إلى المواطن المُصاب في موقع سقوطه، ونظراً لوعورة المنطقة تعذّر ذلك وظلوا في الموقع، برفقة فريق "أركان" التطوعي والمتخصّص في مجال البحث والإنقاذ والتوعية من الأخطار والكوارث تحت مظلة الدفاع المدني السعودي، وبشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل، حيث هو الآخر كان قد تلقى بلاغاً بذلك.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، ونشرتها في حينه، فإن المواطن الخمسيني كان برفقة مجموعة من أقاربه مساء أمس الإثنين راغباً التوجّه نحو منحل عسل في منطقة الحيط بتهامة مركز الشفا السياحي بالطائف، وبدأ في حينها رجال الدفاع المدني الذين وردهم البلاغ من أقاربه المرافقين له في التوجّه نحوه بهدف تصعيده من موقع سقوطه للأعلى، حيث شاركهم فريق "أركان" التطوعي للإنقاذ، وبذلوا جهوداً مُضنية من حيث التسلق والوصول إليه في مسافة استغرقت أكثر من ساعتين رغم الظلام الذي دهمهم ليلة أمس، إلا أنهم واجهوا صعوبة في ذلك كون المنطقة وعرة؛ ما استُدعي مُشاركة طائرة الأمن العام حين استكمالهم المهمة فجر اليوم الثلاثاء، حيث تمّ تصعيده وإخلاؤه بطائرة الأمن العام التي نقلته إلى المستشفى بعد تعرُّضه لإصاباتٍ من جرّاء سقوطه.
، سقط في طريقه لـ "العسل" .. طائرة الأمن تنقل "خمسيني الحيط" بعد ليلة مضنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر سقط في طريقه لـ "العسل" .. طائرة الأمن تنقل "خمسيني الحيط" بعد ليلة مضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.