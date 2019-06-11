السعودية تُعلن إطلاق تأشيرة السياحة الإلكترونية

أعلنت السلطات السعودية، عن إصدار تأشيرة سياحية الكترونية فورية لزوار مهرجان”موسم جدة“، الذى يستمر 40 يوماً،حيث سيتم إصدار التأشيرة فى غضون ثلاث دقائق بشرط، أن يقوم طالب التأشيرة بشراء تذكرة لأى من أحداث المهرجان.

قال”رائد أبو زنادة”،المشرف العام على مهرجان جدة للموسم، إن هذه المبادرة الإستثنائية ستسهم بشكل كبير فى تنشيط قطاع السياحة الوطنى بشكل عام، وستدعم مهرجان جدة للموسم بشكل خاص، “نحن سعداء بهذه المبادرة السخية التى تعكس حرص القيادة الحكيمة فى كل ما من شأنه تحسين قطاع السياحة، وحرصهم على مواكبة متطلبات التطوير الجديدة،واليوم،تُعد السياحة محركاً رئيسياً للإقتصاد الوطنى ومكوناً مهماً فى التنويع الاقتصادى،الذى تتطلع المملكة لتحقيقه”.

وقال أبو زنادة أن إصدار التأشيرة مرتبط بشراء تذاكر لأى أحداث المهرجان، “من خلال شراء تذكرة،يمكن لمقدم الطلب الحصول على تأشيرة سياحية على الفور وفى غضون ثلاث دقائق،وذلك من خلال تسجيل الدخول على البوابة الالكترونية الخاصة بتخليص الاجراءات من ( هنـــــــــــا )

كما أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان،أن إطلاق تأشيرة السياحة الالكترونية،والتى تستهدف بشكل خاص زوار مهرجان جدة للمعارض، يهدف الى تسليط الضوء على فرص التطوير،وإلقاء الضوء أيضاً على معالم المملكة، بإعتبارها واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية فى العالم.

تأتى الموافقة على تأشيرة السياحة الإلكترونية فى محاولة لتعزيز تدفق السياح والزوار الى جدة، عروس البحر الأحمر،والدفع نحو نجاح النسخة الأولى من مهرجان جدة للموسم،الذى بدأ فى (8 يونيو )، ويستمر حتى 18 يوليو،ويضم المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التى تستهدف مختلف الفئات العمرية من الأسر والأفراد على حد سواء،فى محاولة لدعم تشغيل وادارة قطاع الأحداث بإعتبارها واحدة من الصناعات الأكثر حيوية والتى تنشط الاقتصاد،كما أنها مصممة للفت الانتباه الى موقع جدة كواحدة من الجبهات البحرية الرئيسية مع ميزات فريدة من حيث شاطيء البحر والفنون والأصالة وتنوع ثقافاتها.

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