المرور السعودي يكشف عن عقوبة طمس رقم هيكل المركبة

وجهت الإدارة العامة للمرور تحذيراً لقائدي المركبات من خطورة القيام بطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مؤكدة على أن هذا الامر يعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام.

حيث أشار المرور السعودي عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلاً: “أن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم 7 وتصل عقوبتها إلى غرامة تقدر بـ 10 آلاف ريال وحجز المركبة حتى تتم إزالة المخالفة”.

وتابعت الإدارة العامة للمرور بأنه يعد رقم هيكل المركبة هويتها التي تُعرف بها، مشددة على حظر طمسها أو محاولة طمسها.