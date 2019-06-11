، أمير الرياض يوجّه بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء بتمير بمحافظة المجمعة ،

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وجّه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، بمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء عن مركز تمير بمحافظة المجمعة، مؤكداً ضرورة مراقبة الأحمال على مدار الساعة وتعزيز فرق الطوارئ وإنهاء المشكلة بشكلٍ عاجل.
وغرّد حساب إمارة منطقة الرياض، قائلاً: بناءً على ما تمّ تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع التيار الكهربائي في مركز تمير بمحافظة المجمعة، صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي؛ بأن أمير المنطقة وجّه محافظ المجمعة، بسرعة الرفع بنتائج التحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي".
وأضاف، كما وجّه شركة الكهرباء بوضع فرق لمراقبة الأحمال على مدار الساعة، وتعزيز فرق الطوارئ بالموقع المشار إليه ومتابعة وإنهاء المشكلة عاجلاً".
أمير الرياض يوجّه بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء بتمير بمحافظة المجمعةفلاح الجوفان الخليج 365 2019-06-11
وجّه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، بمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء عن مركز تمير بمحافظة المجمعة، مؤكداً ضرورة مراقبة الأحمال على مدار الساعة وتعزيز فرق الطوارئ وإنهاء المشكلة بشكلٍ عاجل.
وغرّد حساب إمارة منطقة الرياض، قائلاً: بناءً على ما تمّ تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع التيار الكهربائي في مركز تمير بمحافظة المجمعة، صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي؛ بأن أمير المنطقة وجّه محافظ المجمعة، بسرعة الرفع بنتائج التحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي".
وأضاف، كما وجّه شركة الكهرباء بوضع فرق لمراقبة الأحمال على مدار الساعة، وتعزيز فرق الطوارئ بالموقع المشار إليه ومتابعة وإنهاء المشكلة عاجلاً".
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
08:52 AM
أكّد ضرورة مراقبة الأحمال على مدار الساعة وتعزيز فرق الطوارئ
وجّه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، بمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء عن مركز تمير بمحافظة المجمعة، مؤكداً ضرورة مراقبة الأحمال على مدار الساعة وتعزيز فرق الطوارئ وإنهاء المشكلة بشكلٍ عاجل.
وغرّد حساب إمارة منطقة الرياض، قائلاً: بناءً على ما تمّ تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع التيار الكهربائي في مركز تمير بمحافظة المجمعة، صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي؛ بأن أمير المنطقة وجّه محافظ المجمعة، بسرعة الرفع بنتائج التحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي".
وأضاف، كما وجّه شركة الكهرباء بوضع فرق لمراقبة الأحمال على مدار الساعة، وتعزيز فرق الطوارئ بالموقع المشار إليه ومتابعة وإنهاء المشكلة عاجلاً".
، أمير الرياض يوجّه بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء بتمير بمحافظة المجمعة ،
المصدر : الخليج 365
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