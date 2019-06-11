دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الجوازات: الغرامة والإبعاد عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم»

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أن عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات ومنها عدم الالتزام بتجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها، يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاميًا، وتصل إلى الإبعاد.

وأوضحت الجوازات، أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة فسيبعد المخالف عن البلاد، وفقًا لم اذكرته وكالة الانباء السعودية (واس).

وأضافت الجوازات، أنه يمكن التأكد من مدة سريان «هوية مقيم» وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر) أو عبر بوابة (مقيم) الإلكترونية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد «هوية مقيم» قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهائها، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.

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وكانت المديرية العامة للجوازات، أكدت أمس الأحد، أن وجود التأمين الصحي مطلبٌ أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وأضافت أنه يشترط عند التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية، أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، وألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، وألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا كحد أقصى من تاريخ الدخول للمملكة؛ علمًا بأنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.

ويأتي هذا التوجيه، استكمالًا للتنبيهات التي أعلنتها مديرية الجوازات من قبل، بإعلانها عن تطبيق إلزامية توفر التأمين الصحي عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر» (أفراد، أعمال)؛ حيث استكملت جميع المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين الموجودين في المملكة، الذين صدرت لهم تأشيرة الزيارة من وزارة الخارجية بموجب وثيقة التأمين الصحي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ومركز المعلومات الوطني.