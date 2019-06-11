السعودية تسقط طائرتين في خميس مشيط

أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء عن تمكنها من إسقاط طائرتين أطلقتهما جماعة الحوثي صوب مدينة خميس مشيط.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي قالت ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيرة" معادية أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط".

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط تلك الطائرات، في كل مرة".

Advertisements

وأكد المالكي، "حق المملكة المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

هذا وفي وقت سابق، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، يوم الاثنين، تنفيذ هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة على قاعدة للجيش السعودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2 كي"، على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.