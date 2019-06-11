فيديو.. تعرف على البطل الذي يجب علينا مساعدته والدعاء له

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يذود عن الحدود وهدفه حماية الوطن، يسهر لنعيش أمناً وطمأنينة، وغاية دفاعه سلامة الأجيال والذود عن الوطن. هذا هو العسكري الذي يجب علينا كمواطنين مساعدته والدعاء له وأن نكون #يدا_بيد_للوطن.





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