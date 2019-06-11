فيديو.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يتجول في أحد المولات الشهيرة بالرياض

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أظهر مقطع فيديو الأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يتجول في أحد المولات الشهيرة شمال العاصمة الرياض قبل أمس الأحد.
وأظهر المقطع التفاف المتسوقين وزوار المول حول الأمير، وحرصهم على التقاط صور السيلفي معه، وتبادل الأحاديث الودية معه والسلام عليه..، فيما تدخل أمن المول في بعض الأوقات لتخفيف الازدحام الحاصل من المتسوقين.
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