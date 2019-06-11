المرور يحذر: لا تطمسوا رقم هيكل المركبة وإلا!

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حذر المرور السعودي، أمس الاثنين، من طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مشددًا على أن هذه الفعلة تعد مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام.

وقال المرور: إن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم 7، وإن رقم هيكل المركبة بمثابة هويتها التي تُعرف بها.

وفي وقت سابق، قدمت الإدارة العامة للمرور عددًا من النصائح والإرشادات لسائقي المركبات التي يجب اتباعها قبل الانتقال من مسار لمسار آخر على الطريق.

وتضمنت النصائح التي قدمتها الإدارة العامة للمرور للسائقين:

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– التأكد من إمكانية الانتقال دون أن يعرض السائق نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.

– إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركة انتقاله للمسار الآخر بوقت كافٍ.

– التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

– التأكد من عدم وجود إشارات تمنع الالتفاف للمسار المراد الانتقال له.

