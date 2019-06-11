الإسكان تعلن إيقاف وإلغاء 21 مشروعا للبيع على الخارطة

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ألغت وزارة الإسكان، ترخيص 11 مشروعا للبيع على الخارطة، مع إيقاف مؤقت لـ10 مشاريع أخرى، و26 مشروعا لم يتم البدء بأعمالها، ليصبح إجمالي المشاريع الملغاة والموقوفة مؤقتا 21 مشروعا، تمثل نسبتها 16.54% من إجمالي المشاريع المرخصة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المنطقة الشرقية، جاءت في أعلى قائمة المشاريع الملغاة بإلغاء الوزارة 4 مشاريع ممثلة في: الخبر فيوز، روابي العقاري، رتال سكوير، تلال الدمام، ثم الرياض بإلغاء تراخيص 3 مشاريع وهي: منازل قرطبة، الضاحية، سمايا الرياض، مع إلغاء مشروع واحد في بعض المدن ممثلة في: ديار جدة، والياسمين عرعر، وسكينة المدينة، وبيوتات حائل.

وتصدرت المنطقة الغربية قائمة تلك المشاريع الموقوفة بـ9 مشاريع..، ففي مدينة جدة وحدها تم إيقاف 7 مشاريع ممثلة في: “لمار جدة، جيزة بمشارف، التقاعد السكني، برج الماسة، الفريدة السكني، الفريدة السكني 3، الفريدة السكني 4”.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إيقاف مشروع نسمة السكني في الطائف، ومشروع حي الساحل بالمدينة الاقتصادي في رابغ؛ بينما في الرياض والدمام تم إيقاف مشروع واحد في كل مدينة وهما شمس الرياض، ومخطط الديرة بالدمام.

