شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 طلب لإيصال الكهرباء بمخططي «البدر» و«الوليد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة، أن عدد الطلبات التي قدمت لبلدية طيبة لإيصال التيار الكهربائي في مخططي البدر والوليد بلغ أكثر من 1500 معاملة لطلب الخدمة الكهربائية، فيما ستكون الأولوية للوحدات السكنية التي يقطنها المواطنون. وقالت مصادر بالشركة علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة، أن عدد الطلبات التي قدمت لبلدية طيبة لإيصال التيار الكهربائي في مخططي البدر والوليد بلغ أكثر من 1500 معاملة لطلب الخدمة الكهربائية، فيما ستكون الأولوية للوحدات السكنية التي يقطنها المواطنون. وقالت مصادر بالشركة السعودية للكهرباء في جدة لـ«الخليج 365»، إنها مستعدة لإيصال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك في مخططي البدر والوليد وفقا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بعد استكمال الإجراءات من أمانة جدة وتحويل المعاملات للكهرباء. وتسعى بلدية طيبة لخدمة المواطنين المتقدمين للحصول على التيار الكهربائي في مخططي البدر والوليد بمنطقة عسفان، إذ علقت الشروط والمواصفات المطلوبة على إحدى اللوحات لكي يتمكن المواطنون من إحضار الطلبات مكتملة، كما سيتم وضع الشروط على الموقع الإلكتروني للبلدية لتسريع إنهاء الإجراءات المطلوبة.



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