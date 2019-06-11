شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول في «تأهيل الضباط» و«جندي بالحرس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/‏1441هـ.

فيما أعلنت الإدارة نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة «جندي» للعام الهجري 1440هـ. وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول والطلبات ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على منصة «أبشر توظيف» بوزارة الداخلية www.jobs.sa.

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، كذلك فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي) للتعيين عليها في منطقة تبوك. وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط www.jobs.sa، بدءاً من اليوم (الثلاثاء) حتى السبت 12 شوال الجاري.