شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مدن تشهد أعلى درجات حرارة.. ومكة 43 مئوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تسجل اليوم (الثلاثاء) 7 مدن (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الرياض، الأحساء، حفر الباطن، وبريدة) أعلى درجة حرارة تصل أعلاها في الأحساء 48 مئوية، وأدناها في المدينة المنورة 43 مئوية، فيما تصل درجات الحرارة في مكة إلى 43، وجدة 37 مئوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وطقسا حارا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى الطائف.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45كم/‏ساعة، وفي الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/‏ساعة تتحول مساءً شرقية الى جنوبية شرقية.