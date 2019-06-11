شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل لأعضاء اللجنة الأمنية: نجاحكم مصدر فخر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن الأعمال التي نفذّها رجال الأمن في مختلف القطاعات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وخصوصاً إدارة الحشود، تعد مصدر فخر واعتزاز لكافة أبناء الوطن.

وقال الفيصل خلال استقباله أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد القمم الثلاث الخليجية، والعربية، والإسلامية بالعاصمة المقدسة أواخر شهر رمضان الماضي، استطاع رجال الأمن التعامل باقتدار مع مختلف الجنسيات والثقافات، وهذا ما يميّز رجل الأمن السعودي الذي يتحلى بالأخلاق والروح الإسلامية والشهامة العربية.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لكافة القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة، مؤكداً أن ما قاموا به من جهود وأعمال وما نتج عن ذلك من نجاحات عكس الصورة الإيجابية عن الإنسان السعودي.

من جانبهم، عبّر قادة القطاعات الأمنية المشاركون في تنفيذ الخطة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لقمم مكة على متابعته الدائمة والتي كان لها بالغ الأثر بعد توفيق الله في نجاح المهمات الموكلة إليهم.