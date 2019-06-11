شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن متعب ينقل تعازي الملك وولي العهد للقيادة الكويتية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت) نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رحمها الله. وعبر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنها فسيح جناته.



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