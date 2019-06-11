شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) ، مريم الصغير (الرياض)

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن تحركات التحالف لا تقتصر على العمليات العسكرية، بل يقوم بمهمات إنقاذ، مشيرا إلى تدشين جسر جوي إغاثي من الرياض إلى عدن.

وأعلن المتحدث باسم التحالف، في مؤتمر صحفي في الرياض أمس (الإثنين)، إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، وإرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول.

وأضاف المالكي أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر المليشيات الحوثية.

وأكد أن التحالف يواصل استهداف القدرات الحوثية داخل اليمن، لافتا إلى دعم الجهود كافة لإنهاء الانقلاب والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

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وشدد على أن الجيش اليمني، مدعوما من التحالف، ينفذ عمليات عسكرية للسيطرة على العديد من المناطق، مؤكدا أن مليشيات الحوثي خسرت 342 موقعا في الفترة الماضية. وقال إن الانتهاكات الحوثية لاتفاق استوكهولم في الحديدة بلغت 5083 انتهاكا، مشيرا إلى أن الحوثيين مستمرون بتهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أنه تم نزع 72 ألف لغم زرعها الحوثيون في الداخل المدني. وبين أن التحالف مستمر بتحييد خطر الطائرات المسيّرة والصواريخ.

من جهة ثانية، يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الحملة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن و مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الحملة الإغاثية العاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها.

وقد بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فور إطلاق الحملة بتوجيه فرق ميدانية لتقييم الأضرار والتدخل السريع الذي اشتمل على فتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن البرنامج يعمل بالتعاون مع الحكومة الشرعية على ضمن مشاركته على مسارين الأول هو التدخلات العاجلة المتمثلة في فتح الطرقات لتمكين القوافل الإغاثية من إيصال مساعدتها للسكان المتضررين إضافة إلى سحب المياه من المناطق التي غمرتها المياه عبر توفير صهاريج مياه ومضخات نزح المياه أما المسار الثاني يتعلق بإعادة التيار الكهربائي عبر توفير المولدات الكهربائية و اصلاح المولدات المتعطلة.