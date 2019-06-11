شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: 2.5 مليار ريال لمستفيدي الدفعة 19 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أودع برنامج حساب المواطن، أمس، 2.5 مليار ريال، لدعم مستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الحالي، ليبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال.

ووصلت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83%، متخطيا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لتسع عشرة دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

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وأكد المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 44% من إجمالي المستفيدين، تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000ريال للأسرة الواحدة.

وبين أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد.

ووصل عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يونيو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وأشار إلى أن البرنامج يوفر إمكانية معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه، وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وأن المستفيد من البرنامج يمكنه تغيير حسابه البنكي، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية والذهاب إلى صفحة «تفاصيل الطلب»، ثم «بيانات الحساب البنكي»، ومن ثم تغيير رقم الآيبان.