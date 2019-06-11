شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حملة محو الأمية في العيدابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة أمس، الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنظمها وزارة التعليم خلال صيف العام الحالي في 4 مناطق؛ منها إدارة تعليم صبيا، إذ تنفذ في أكثر من 28 مركزا بقطاع العيدابي، وتستمر حتى الـ4 من شهر ذي الحجة القادم، مستهدفة أكثر من 1000 دارس ودارسة في قطاعي البنين والبنات، وذلك بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع، تحت إشراف مباشر من وزارة التعليم.

وأشاد أمير منطقة جازان بتنفيذ الحملة على مستوى تعليم صبيا كونها ستعود بالنفع والفائدة على أهالي المناطق الجبلية، وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة بالقضاء على الأمية بالمملكة ونشر العلم والتعليم.

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن الحملة أحد البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين في أماكنهم في المناطق والمحافظات لمحو أميتهم من خلال المقررات الدراسية التي تقدم للدارسين والدارسات، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات بالتعاون مع عدد من الوزارات تشمل التوعية الدينية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتوعية الصحية من وزارة الصحة، والإرشادات البيطرية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتوعية الاجتماعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مشاركة وزارة الإعلام، فضلا عن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الهيئة الإشرافية للحملة، مشيرا إلى منح الدارسين والدارسات مكافأة مالية في نهاية دراستهم وذلك بمقدار 1000 ريال، كما يتم منحهم شهادة اجتياز برنامج «مجتمع بلا أمية»، ما يؤهلهم لمواصلة التعليم في مراكز تعليم الكبار النظامية. كما كرم أمير منطقة جازان الطالب أكرم بن محمد سويد جديبا، من إدارة التعليم في صبيا، بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ حمدان للأداء التعليمي المتميّز على مستوى الخليج العربي في فرع الطالب، ضمن الدورة الـ21 للجائزة.