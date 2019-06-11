شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الفعاليات السياحية تتطلب سلامة المنشآت والمواقع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

شدد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق وسائل السلامة في كافة المنشآت، لاسيما خلال فترة إجازة الصيف التي يتزامن معها إطلاق الكثير من الفعاليات بالمنطقة ومنها فعالية «صيف الشرقية»، وهذا يتطلب من جميع الجهات المعنية التأكد من سلامة المنشآت والمواقع السياحية مثل (الفنادق والشقق المفروشة والمجمعات التجارية ومدن الترفيه والشواطئ).

وطالب بمتابعة الخدمات الكهربائية وعدم حدوث أي انقطاعات، وكذلك متابعة وصول المياه لكافة المستفيدين وجودة الخدمات الصحية والطرق والحدائق وكل ما يهم المواطنين والمقيمين بالمنطقة وتوفير كافة المتطلبات الأساسية لهم.

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جاء ذلك خلال ترؤسه أمس بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية للمنطقة، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز وأعضاء اللجنة. وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري أنه تم تحديد المواضيع المراد طرحها في هذا الاجتماع بناءً على أهميتها وضرورة معالجة مخاطرها من قبل كافة الجهات المعنية وهي «مواجهة مخاطر الأمطار والسيول بالمنطقة، ومواجهة مخاطر ناقلات المواد الخطرة، ومواجهة مخاطر مواقع رفع الرمال (الدراقيل)».

بعد ذلك قدم أمين سر لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعود بن حاضر عرضاً موجزاً لكل عنصر من عناصر الاجتماع والتوجيهات المقترحة لمعالجة مخاطرها. بعد ذلك فُتح المجال للنقاش ومشاركة أعضاء اللجنة بآرائهم ومقترحاتهم لمعالجة المخاطر الموجودة.

من جهة ثانية، استقبل أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس اللواء علي بن عبدربه البلوي قائد حرس الحدود في المنطقة الشرقية سابقاً، والعميد علي بن مرعي القحطاني بمناسبة تعيينه قائداً لحرس الحدود في المنطقة. وقدم أمير الشرقية الشكر للواء البلوي على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله السابقة، كما هنأ العميد القحطاني بمناسبة التعيين.