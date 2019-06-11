أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد

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جدة - خالد شويل - علي بدير (تبوك) استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة أمس، قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر بن علي الشهري وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن محسن بن سعيد الزهراني، ووكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة الذين قدموا لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة أمس، قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر بن علي الشهري وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن محسن بن سعيد الزهراني، ووكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة الذين قدموا لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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