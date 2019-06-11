شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

دعا أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة لبذل مزيد من الجهود، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال حفل المعايدة الذي أقامته إمارة منطقة الجوف في صالة الاستقبال بديوان الإمارة، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني، ووكلاء الإمارة المساعدين.

كما استقبل سموه بمكتبه بالإمارة أمس، مديرة القسم النسائي بالإمارة واجد الرويلي ومنسوبات الأقسام النسائية بمناسبة عيد الفطر المبارك.