شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في جامعات الرياض وجازان وحائل والباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق الغامدي (الباحة) ، "الخليج 365" (حائل) (الرياض) (جازان) okaz-

حددت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض يومي 14 و16 من الشهر الجاري موعداً لاستقبال طلبات المتقدمين.

وتشمل بوابة القبول الموحد في الرياض جامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

ويبدأ قبول الطلاب على بوابة القبول اعتباراً من يوم الاثنين الموافق (14/‏ 10/‏1440هـ) فيما ستغلق البوابة يوم الثلاثاء الموافق (22 /‏10/‏ 1440هـ)، وستعلن نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01 /‏11/‏ 1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08 /‏11/ ‏1440هـ).

وتبدأ مواعيد قبول الطالبات يوم الأربعاء (16/‏10/ ‏1440هـ)، وستغلق البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء (23 /‏10/ ‏1440)، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (08/‏ 11/ ‏1440هـ).

وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، عبر بوابتي القبول الموحد: بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa)، وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).

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وفي السياق تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة اعتبارً من يوم الأحد العشرين من الشهر الجاري في استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات للعام الجامعي 1440/‏ 1441, وذلك على موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني https:/‏/‏portal.bu.edu.sa/‏.

كما تبدأ جامعة حائل في استقبال المتقدمين من خريجي الثانوية العامة اعتباراً من يوم الاثنين 14 شوال حتى يوم الاثنين 21 شوال وذلك من خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني www.uoh.edu.sa.

فيما يبدأ التقديم الإلكتروني للطلاب غير السعوديين (طلبات المنح الداخلية) ذات الفترة على الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم غير السعوديين https:/‏/‏apps.uoh.edu.sa/‏sch.

وفي ذات الإطار أعلنت جامعة جازان عن مواعيد القبول للعام الجامعي 1440-1441 هـ، للراغبين في الالتحاق بدرجتي البكالوريوس والدبلوم من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي، بأنه سيتم فتح بوابة القبول الإلكترونية يوم الأربعاء الـ 16 من شهر شوال، وسيستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الـ 30 من الشهر الجاري مشيرًا إلى أن إعلان نتائج الترشيح سيكون يوم الاثنين الـ 5 من شهر ذي القعدة 1440هـ، ومن ثم يتوجب على الطلاب تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، علمًا أن آخر موعد لتأكيد القبول هو السبت الـ 10 من ذي القعدة 1440هـ.