المرور يحذر من طمس هوية المركبة

حذَّر المرور من طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه؛ كونه مخالفة مرورية، يعاقب عليها نظام المرور.

وأضاف الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يجب على قائدي المركبات، الحرص على عدم طمس رقم هيكل المركبة فهو بمثابة هويتها التي تعرف بها.

يشار إلى أن جدول المخالفات رقم 7 ينص على غرامة مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال، عند «طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، أو استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، أو قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها».

كما يندرج تحت قائمة المخالفات الموجبة للغرامة، «القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، أو سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها، أو دون التنسيـق مع الجهات المختصة».

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كان المرور السعودي أوضح، أمس الأحد، ضوابط انتقال قائد المركبة من مسار إلى مسار آخر؛ ضمانًا للسلامة وتجنبًا للحوادث على الطرق، مشيرًا إلى أن قائد المركبة قبل انتقاله إلى مسار آخر عليه التأكد من إمكانية ذلك من دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر، مع إعطاء الإشارات اللازمة قبل بدء الحركة بوقت كاف، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من خلو المسار من المركبات، وعدم وجود إشارات أخرى تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال إليه.

وكانت مصادر أكدت لـ «عاجل» أن الإدارة العامة للمرور تدرس منح معارض السيارات صلاحيات مزاولة نشاط تسجيل المركبات وإصدار رخص سير لها، وإجراء نقل الملكية، أسوة بشركات تأجير السيارات الكبرى والمعارض؛ بهدف تقليل تدفق المواطنين لإدارات المرور إلا في الضرورة القصوى.

وأوضحت المصادر أن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، شدد على ضرورة استكمال كل الإجراءات النظامية الواردة بنظام المرور ولائحته التنفيذية والتعليمات المبلغة في حينه، قبل تسجيل المركبات، على أن يكون تسجيل المركبات من قبل موظفين سعوديين مؤهلين لذلك قدر المستطاع.

كما وجه بضرورة أن تتم الإجراءات في ذلك بتطبيق هوية البائع والمشتري، وتحت إشراف صاحب المعرض أو من ينيبه وسد الثغرات التي يمكن من خلالها الإخلال بالأمن.